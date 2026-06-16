16/06/2026 15:13

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年5月70城新房價格同比跌幅收窄

▷ 一線城市二手住宅價格環比上漲0.4%

▷ 上海新房價格同比上漲3.2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局今早公布2026年5月份商品住宅銷售價格變動情況。5月新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有16個，比4月增加2個，杭州、深圳分別以漲幅0.5%和0.4%領跑70城。一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.4%，其中，上海、深圳漲幅0.6%，廣州和北京上漲0.1%。同比來看，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，上海上漲3.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、3.3%和4.5%。二線城市同比下降3.2%，但降幅比上月收窄0.1個百分點；三線城市同比下降4.2%，降幅擴大0.1個百分點。*嚴躍進：各地穩樓市見成效，市場信心逐步恢復*據《每日經濟新聞》引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析稱，「從簡單算術平均數角度看，5月數據最大的變化出現在同比指標上。從2025年10月開始，70城新房價格指數同比跌幅持續擴大，經過8個月的調整，今年5月首次出現跌幅收窄，從3.7%收窄至3.6%。這是一個重要信號，表明持續性的房價環比向好，已傳導至同比指標，使其呈現出積極態勢。」嚴躍進認為，這可以視為房價止跌回穩的關鍵信號。相比環比指標，同比指標更具方向性，波動性更小，因此一旦出現拐點，基本意味著方向已經發生轉變。這也說明各地穩定房地產市場的努力是積極且有成效的。房價背後，市場信心正在逐步恢復。*深圳、杭州科技人才聚集，買新建豪宅需求突出*值得注意的是，5月新房價格環比上漲的城市除杭州、深圳等熱點城市外，太原、青島、沈陽、長春也漲幅居前，而大連、合肥、南寧、銀川、徐州等5個城市環比微漲0.1%。新房價格同比上漲的城市有3個，上海漲3.2%領跑70城，二線城市中的杭州同比上漲2%，合肥上漲0.8%，其餘城市仍處於修復階段。嚴躍進分析，首先，杭州和深圳環比漲幅最為突出。近期一個值得關注的重要特點是科技人才對市場的影響。尤其是在杭州、深圳等城市的高端市場，從事AI相關行業、收入水平較高的人群，在購買豪宅方面表現出較強的熱度，同時新房項目品質也較高，典型的如杭州未來科技城和深圳前海區域等。未來在這些核心城市，部分豪宅項目反而可能迎來新一輪機會和市場較高熱度。(jq)