16/06/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶28點子，報6.7600

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8108，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏弱約500點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開28點子，報6.7600，上個交易日即期匯率收盤報6.7572。



隔夜美元震盪下跌，但在等待美伊協議細節和最終簽署期間，市場仍保持一定謹慎，美元隨後跌幅有所收窄。市場人士稱，隨著中東地緣局勢緩和，市場焦點轉向日本央行和美聯儲利率決議，尋找戰爭對通脹的影響；人民幣中間價保持穩中偏升，即期匯價料延續有序升值。



除了美伊協議，市場重點關注本周主要央行的利率決議，日本央行大概率加息，而美聯儲料維持利率不變，但可能放棄寬鬆傾向。交易員還將關注新任美聯儲主席沃什在聲明發布後的新聞發布會上語氣有多鷹派。(jq)