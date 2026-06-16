16/06/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌2點子，止三連升報6.7574

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7574，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，止三連升，全日在6.7571至6.7625之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升13點子，報6.7580。



今日人民幣兌一美元即期匯率(CNY)收報6.7572，較上個交易日4時30分收盤價升44點子，三連升，續創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7568至6.7598之間波動。



市場人士表示，美伊協議的樂觀情緒有所消退，加上美聯儲利率決議在即，美元小幅反彈，人民幣短線承壓，但整體偏升走勢不改。



建行金融市場部最新觀點稱，美伊宣布停火並啟動談判後，市場認為中東局勢最壞的階段已經過去，避險需求對人民幣邊際影響下降。監管政策重視人民幣匯率基本穩定，避免形成單邊一致性預期。預計後市人民幣仍將維持溫和偏強走勢，預計6月人民幣匯率在6.72-6.83區間波動。(jq)