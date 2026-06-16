16/06/2026 09:39

【ＡＩ】Seedance 2.0 mini發布，單秒生成成本降低約50%

《經濟通通訊社16日專訊》據《新浪科技》報道，火山引擎旗下火山方舟體驗中心昨上線了Seedance 2.0 mini視頻生成模型，並將於近期上線API服務。該模型定位為高性價比視頻生成模型，面向更廣泛的視頻創作與規模化生產需求。



火山引擎公開信息顯示，Seedance 2.0 mini圖生視頻定價為0.023元（人民幣．下同）/千tokens，視頻生視頻定價為0.014元/千tokens。按 720P規格折算，Seedance 2.0 mini單秒生成成本約為0.5元，相較Seedance 2.0的生成成本降低約50%。在當前主流視頻生成模型中，Seedance 2.0 mini具備較強性價比優勢，為企業視頻內容批量生產提供了新的選擇。



從應用場景來看，Seedance 2.0 mini兼顧成本與可用性，適用於電商內容生產、營銷素材批量生成、UGC內容創作、特效玩法生成等高頻、規模化視頻生成場景。(sl)