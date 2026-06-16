16/06/2026 15:53

【數據解讀】機構：中國內需仍然疲軟，料政策將在7月「微調」

《經濟通通訊社16日專訊》內地5月經濟數據出爐，規模以上工業增加值同比增幅擴大至4.5%，不過社會消費品零售總額同比降0.6%，為2022年12月以來首次轉負；1-5月固定資產投資同比降幅則擴至4.1%，創六年來最大跌幅。



*凱投宏觀：強勁出口料將支撐今年GDP增長*



凱投宏觀中國經濟主管Julian Evans-Pritchard分析，強勁的出口提振了工業生產，但國內需求依然疲軟；高科技製造業是推動工業生產增長的關鍵因素。消費出現自中國結束疫情「清零」政策以來的首次下降，這主要反映了消費品「以舊換新」政策影響減弱。總而言之，5月數據顯示中國經濟仍在苦苦掙扎，但預計強勁的出口將支撐今年GDP增長。



*保銀資本：強勁出口增長或致貿易關係緊張*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，消費萎縮和人工智能相關行業的蓬勃發展並不出乎市場意料，預期隨著補貼效應消退，消費將保持疲軟。疲軟的消費數據給政府施加了壓力，將促使其考慮出台政策措施。預計二季度GDP數據公布後的7月，政策將進行「微調」。



他並認為，強勁出口可在短期緩解內需疲軟，但鑑於中國經濟的龐大體量，強勁出口增長很可能導致與貿易夥伴的緊張關係。未來幾個月，與歐洲潛在的貿易衝突是值得關注的風險。(sl)