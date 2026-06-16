16/06/2026 10:00
【聚焦數據】內地5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期
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▷ 5月中國社會消費品零售總額41090億元，同比降0.6%
▷ 1-5月累計總額206031億元，同比增1.4%
▷ 5月除汽車外消費品零售額37781億元，增1.1%
▷ 1-5月累計總額206031億元，同比增1.4%
▷ 5月除汽車外消費品零售額37781億元，增1.1%
1-5月份，社會消費品零售總額206031億元，同比增長1.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額190022億元，增長2.7%。
按經營單位所在地分，1-5月份，城鎮消費品零售額178662億元，同比增長1.2%；鄉村消費品零售額27369億元，增長2.6%。5月份，城鎮消費品零售額35741億元，同比下降0.9%；鄉村消費品零售額5349億元，增長1.5%。
*5月商品零售額降0.7%，餐飲收入增0.6%*
按消費類型分，1-5月份，商品零售額182543億元，同比增長1.2%；餐飲收入23488億元，增長3.1%。5月份，商品零售額36485億元，同比下降0.7%；餐飲收入4605億元，增長0.6%。
按零售業態分，1-5月份，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長6.8%、3.6%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降1.2%、1.8%、7.6%。
1-5月份，全國網上商品和服務零售額83177億元，同比增長5.9%。其中，網上商品零售額52718億元，增長5.0%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.5%、7.2%、1.6%。網上服務零售額30459億元，增長7.6%。