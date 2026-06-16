16/06/2026 10:00

【聚焦數據】內地首5月固定資產投資同比跌4.1%，差過預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，1-5月份，全國固定資產投資（不含農戶）178512億元（人民幣．下同），同比下降4.1%，跌幅差過預期的2%，為近六年最大，1-4月為下降1.6%。1-5月，知識產權產品投資同比增長9.3%。



從環比看，5月份固定資產投資（不含農戶）下降1.91%。



分產業看，第一產業投資3887億元，同比增長5.9%；第二產業投資64989億元，增長0.1%；第三產業投資109636億元，下降6.8%。



工業投資同比增長0.1%。其中，採礦業投資增長6.2%，製造業投資下降0.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降0.1%。



*水上、航空運輸業投資均增長逾兩成*



基礎設施投資同比增長0.6%。其中，水上運輸業投資增長23.3%，航空運輸業投資增長21.7%，生態保護和環境治理業投資增長3.5%，燃氣生產和供應業投資增長2.8%。



分地區看，東部地區投資同比下降6.4%，中部地區投資下降2.9%，西部地區投資下降6.6%，東北地區投資下降17.5%。



分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降3.9%，港澳台投資企業固定資產投資下降8.7%，外商投資企業固定資產投資下降4.3%。



1-5月份，民間固定資產投資同比下降7.1%。



