16/06/2026 10:00
【聚焦數據】首5月地產投資降16.2%，商品房銷售額跌13.5%
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▷ 1-5月全國房地產開發投資30356億元，同比下降16.2%
▷ 同期新建商品房銷售額29366億元，同比下降13.5%
▷ 房地產開發企業到位資金32756億元，同比下降19.0%
▷ 同期新建商品房銷售額29366億元，同比下降13.5%
▷ 房地產開發企業到位資金32756億元，同比下降19.0%
1-5月份，新建商品房銷售額29366億元，下降13.5%，降幅較1-4月收窄1.1個百分點；其中住宅銷售額下降14.1%。新建商品房銷售面積31320萬平方米，同比下降10.8%；其中住宅銷售面積下降12.1%。
*5月末商品房待售面積同比降0.4%*
1-5月份，房地產開發企業房屋施工面積548775萬平方米，同比下降12.3%。其中，住宅施工面積380830萬平方米，下降12.6%。房屋新開工面積17929萬平方米，下降22.6%。其中，住宅新開工面積13084萬平方米，下降23.4%。房屋竣工面積14087萬平方米，下降23.4%。其中，住宅竣工面積9999萬平方米，下降25.0%。
5月末，商品房待售面積77182萬平方米，同比下降0.4%。其中，待售3年以下面積57152萬平方米，下降2.8%。
*首5月房地產開發企業到位資金降幅擴至19%*
1-5月份，房地產開發企業到位資金32756億元，同比下降19.0%，降幅較1-4月擴大0.6個百分點。其中，國內貸款4875億元，下降28.7%；自籌資金11985億元，下降13.0%；定金及預收款10012億元，下降16.1%；個人按揭貸款4066億元，下降28.0%。