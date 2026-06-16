16/06/2026 17:43

【聚焦數據】國稅總局：首5月工業企業銷售收入同比增6.8%，集成電路製造業增近六成

《經濟通通訊社16日專訊》國家稅務總局發布的最新發票數據顯示，1-5月，全國工業企業銷售收入同比增長6.8%，實現較快增長。



1-5月，裝備製造業銷售收入同比增長8%，佔製造業比重46.8%，持續發揮「壓艙石」作用。其中，計算機通信設備製造、儀器儀表製造、專用設備製造銷售收入同比分別增長15.6%、10.5%和8.8%，製造業高端化進程持續推進。



同時，人工智能賦能工業智能化水平持續提升。1-5月，機器人、智能車載設備製造銷售收入同比分別增長27.7%和46.3%。高端電子製造加快發展，持續夯實智能製造根基。1-5月，集成電路、光電子器件、半導體器件製造業銷售收入同比分別增長57.7%、32.6%和24.4%。



此外，綠色能源加快轉型步伐。1-5月份，以風光水核等為代表的清潔能源銷售收入同比增長18.9%，佔電力生產銷售收入的比重為38.1%，佔比較去年同期提高4.2個百分點。(sl)