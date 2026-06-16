16/06/2026 09:15

【外圍經濟】正帥臨陣告病，日本央行副行長內田真一將成議息記者會焦點

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行副行長內田真一周二（16日）作為央行的主要溝通者將成為焦點，肩負解釋央行最新決定和未來政策方向的重任。



這名副行長十多年來一直是日本央行的主要政策制定者之一，他將代替行長植田和男出席記者會，植田因肝囊腫感染住院治療。即使行長仍在住院，市場普遍預期日本央行將把基準利率上調25個基點至1厘，即1995年以來的最高水平。



內田真一先前因白血病接受數月治療，剛出院不久。他將代替植田和男出席記者會，這將是自1998年日本央行法頒布以來，首次出現央行行長因健康原因缺席政策會議。



投資者將密切關注內田真一的演講，從中尋找未來升息路徑，以及日本央行對債券購買計劃的看法。他將面臨一項棘手的任務：既要保持足夠鷹派的語氣以防止日圓大幅貶值，又要顧及首相高市早苗傾向於貨幣政策支持經濟發展的立場。



一些經濟學家認為，代行行長職責的副手不太可能偏離植田和男的立場，以免引發爭議。另一些人則表示，內田真一的說話方式更為直接，這與植田和男謹慎細緻、客觀公正的溝通風格截然不同。(rc)