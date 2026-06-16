16/06/2026 10:21

【特朗普當政】民調顯示特朗普支持率小幅升至36%，民眾物價焦慮緩解

《經濟通通訊社16日專訊》路透社/益普索周一（15日）完成的一項民調顯示，特朗普的支持率近日小幅上升一個百分點至36%，公眾對生活成本的不滿有所緩和。



約24%的美國人認可特朗普在生活成本問題上的處理方式，高於一周前的22%和一個月前的20%。在最新的民調中，對此表示不認可的民眾比例已從上個月的73%降至69%。



民調顯示，如果現在舉行國會選舉，41%的選民表示會投票給選區的民主黨候選人，38%表示會投給共和黨候選人。另有18%的人表示不確定，或正在考慮第三黨。在選舉中可能起到決定性作用的無黨派選民中，對民主黨的支持率領先共和黨13個百分點，為35%對22%。(rc)