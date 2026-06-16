16/06/2026 13:07

【ＡＩ】英偉達五年來首次發債獲逾三倍認購，最終發行規模250億美元

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達發行250億美元的高評級債券。知情人士透露，債券獲得高達850億美元的認購，是發行規模的三倍多，亦是英偉達自2021年以來首次發債。



知情人士表示，英偉達債券分七批發行，期限從2年期至30年期不等。由於認購踴躍，其中期限最長的債券孳息率較美國國債孳息率的溢價收窄0.25個百分點，至0.65個百分點。此次發債所得將用於現有債務再融資等用途。



在投資等級債券發行之前，銀行通常會舉行投資者電話會議，但此次交易在推介過程中並無這種安排。



包括英偉達在內，周一（15日）有八家公司進入投資等級債券市場，共發行360億美元債券。(rc)