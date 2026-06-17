17/06/2026 17:21

《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股昨日呈現顯著的板塊輪動格局，道指受益能源成本下降的預期而逆市走強，再創盤中及收市新高，收市升328.64點或0.64%，報51999.67點；標指跌42.94點或0.57%，報7511.35點；納指跌307.6點或1.15%，報26376.34點。港股方面，恒生指數收市報24312，跌181點或0.7%，成交2704億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:50pm，歐洲央行總裁拉加德參加一個有關人工智能(AI)影響的峰會。18日凌晨2:00am，FOMC宣布利率決議並發布聲明；2:30am，美聯儲主席舉行新聞發布會。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月消費者物價指數，月率升幅料由1%收窄至0.1%，年率升幅料由3%擴大至3.2%。今晚8:30pm，美國公布5月零售銷售，月率升幅料由0.5%擴大至0.6%。10:00pm，美國公布5月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.4%收窄至0.9%。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。(wa)