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17/06/2026 18:05
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
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|美元/瑞郎
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|0.7917/21
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7060/64
|0.7060/64
|0.7066/07
|紐元/美元
|0.5814/18
|0.5816/20
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|美元/人民幣
|6.7571/75
|6.7566/70
|6.7572/76
|美元/港元
|7.8353/57
|7.8350/54
|7.8338/42
*上述報價只供參考用