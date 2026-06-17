17/06/2026 15:24

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▷ 2024/25課稅年度居所貸款利息扣除限額增至12萬元

▷ 家有初生優先配屋計劃7400宗申請獲縮減輪候時間 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》政府今日回覆立法會書面質詢時表示，正就新生嬰兒獎勵金計劃進行詳細檢討，並公布截至今年5月底的相關數據。計劃自2023年10月推出以來，共接獲約72267宗合資格申請，已向71886名申請人發放獎勵金，累計金額約14.4億元。勞工及福利局局長孫玉菡在書面答覆中表示，獎勵金計劃的檢討仍在進行中，涉及數據分析及相關課題的深入剖析，政府會在過程中參考議員及社會提出的建議。根據統計，2024年全年出生登記數字為36767宗，合資格申請31,708宗，發放獎勵金34836宗，涉及約6.97億元；2025年出生登記31714宗，申請26610宗，發放26922宗，涉約5.38億元；今年首5個月出生登記12165宗，申請10042宗，發放10128宗，涉約2.03億元。在稅務措施方面，由2024/25課稅年度起，與2023年10月25日或之後出生子女同住的納稅人，居所貸款利息或住宅租金扣除限額可由10萬元增至12萬元，為期最多19個課稅年度。截至該課稅年度，分別有2500及700名納稅人獲提高相關扣除限額。2025年《施政報告》提出的延長初生子女額外免稅額申索期，以及2026/27年度《財政預算案》建議調高子女基本及額外免稅額至14萬元，將由2026/27課稅年度起實施。房屋方面，房委會自2024年4月起實施「家有初生優先配屋計劃」，有初生嬰兒的公屋家庭申請可縮減一年輪候時間。截至今年5月底，約7,400宗申請獲縮減輪候時間，當中約1,300宗已獲安排入住公屋。「家有初生優先選樓計劃」自「居屋2024」起實施，預留約四成單位配額予相關合資格申請者，至今已有逾800個有初生子女的家庭成功購置單位。就「居屋2025」及「綠置居2025」而言，房委會收到約10萬份申請，當中參加「家有初生優先選樓計劃」的申請近4000份，佔家庭申請者約一成。在幼兒照顧服務方面，政府目標將資助獨立幼兒中心由2022/23年度的15所增至2029年底共36所，服務名額由約1000個增至約3000個。醫療輔助生育服務方面，醫管局正逐步增加體外受精治療名額，由每年1100個增至1800個。本年度全港名額合共增至1600個，自增加名額後，從遞交轉介信到首次評估的等候時間已由24至36周縮短至12至24周。2024/25及2025/26年度，廣華、威爾斯親王及瑪麗三間醫院的輔助生育服務名額均全數利用，成功懷孕個案分別為472宗、436宗及666宗，部分個案仍在跟進。在就業支援方面，勞工處提供多元化就業服務，設有「兼職職位專頁」，並推行「中高齡就業計劃」及「再就業津貼試行計劃」，涵蓋全職及兼職職位，同時舉辦《好僱主約章》鼓勵家庭友善僱傭措施。教育方面，政府強調香港教育平等而多元，提供12年免費小學及中學教育。PISA 2022結果顯示香港在教育平等方面表現突出。政府持續推動STEAM及人工智能教育，並透過三層架構推行資優教育，每年投放逾7,000萬元支持香港資優教育學苑。價值觀教育貫穿不同科目，與家庭教育相輔相成。對於有特殊教育需要的學生，政府持續增撥資源，提供額外支援及教師培訓。(ul)