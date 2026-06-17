17/06/2026 15:42

去年經機場及郵輪訪港非內地客逾730萬人次，旅發局8月拓馬來西亞市場

《經濟通通訊社17日專訊》文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆立法會書面質詢時表示，去年經香港國際機場或乘搭郵輪入境本港的非內地旅客超過730萬人次，主要來自台灣、菲律賓、美國、南韓、日本、泰國、澳洲、新加坡、印度及英國。同期，由內地經機場或海陸口岸入境的非內地旅客則超過220萬人次，主要來自台灣、美國、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲、日本、南韓、印度及英國。



選委界立法會議員姚柏良提出書面質詢，關注「一程多站」旅遊成效，並問及當局會否向內地爭取增加部分陸路口岸為過境免簽政策適用口岸，以及倡議高鐵實施團票機制便利境外旅行社。



羅淑佩表示，局方積極聯同旅議會組織業界到內地及海外考察。去年先後3次撥款支持業界前往哈爾濱、太原和西安，考察當地旅遊資源，促進「一程多站」路線開發。旅發局去年5月聯同香港航空及中國駐巴黎旅遊辦事處，組織針對北美及法國市場的業界考察團，並於6月起陸續與北美、歐洲等主要客源市場的業界夥伴展開合作。



旅發局計劃於今年8月在馬來西亞舉行海外宣傳活動，向當地業界介紹大灣區多元旅遊資源，吸引旅客參與「一程多站」旅遊。至於高鐵團票機制，羅淑佩指港鐵公司會與內地鐵路營運單位協調，協助旅遊業界預留往返香港西九龍站的團體車票。(ul)