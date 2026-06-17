17/06/2026 16:15

【ＳｐａｃｅＸ】沽空投資者伯里：想沽空SpaceX，但成本過高

《經濟通通訊社17日專訊》因成功預測2008年美國房地產市場崩盤而聞名的投資者伯里周二（16日）表示，他曾想沽空SpaceX，但最終還是放棄這個想法，原因是看跌期權成本過高。



伯里指出，在他撰寫貼文時，一份2028年12月到期，行使價100美元的看跌期權報價約為25美元，而SpaceX目前股價超過200美元。此外，一份2026年12月到期，報價為6.75美元的看跌期權也引起他的注意，但他最終決定不進行交易。



他表示，該股最終會穩定在200美元區間的中段，屆時看跌期權的交易量將會大幅下降。



伯里稱，SpaceX「本質上是一家小型航天公司、一家小眾電信公司、一家陷入困境的社交平台公司，以及一家輕量級的Coreweave公司。」



他將SpaceX的估值與巴郡以及幾個國家的經濟體進行比較，認為SpaceX的市值可能會超過加拿大、意大利和俄羅斯等國的GDP。(rc)