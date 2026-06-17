17/06/2026 11:59

【ＡＩ】發改委：上海7月舉辦2026世界人工智能大會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國新辦舉行發布會，發布《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書，國家發改委副主任周海兵表示，中國秉持多邊主義和開放包容理念，積極推動人工智能全球治理和國際合作，持續為智能時代全球發展貢獻中國方案。今年7月，中國將在上海舉辦2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，期待以本次大會為契機，同各方進一步加強國際人工智能合作。



他表示，在治理實踐方面，中國率先發布了《全球人工智能治理倡議》，確立了智能向善、安全可控、普惠公平的治理導向，為人工智能全球治理提供了系統、務實、可落地的行動指引。中國常態化開展國際交流培訓，助力廣大發展中國家彌補技術、人才、治理短板，切實彌合全球智能發展鴻溝。



在國際合作方面，中國依托上海合作組織、金磚國家合作機制等多邊平台，持續深化人工智能務實合作。大力發展開源開放生態，推動技術成果、應用經驗全球共享，堅決摒棄封閉排他、技術壟斷的發展模式，著力構建開放包容、互利共贏的國際合作格局。