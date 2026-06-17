17/06/2026 11:19

【ＡＩ】泛大西洋投資據報洽商領投快手(01024)旗下可靈AI首輪融資

《經濟通通訊社17日專訊》據《彭博》引述知情人士指，快手(01024)正與泛大西洋投資商討由後者領投其視頻人工智能AI部門的首輪融資，尋求在首次公開招股(IPO)之前鎖定一家美國主要投資者的支持。



知情人士透露，可靈AI計劃以180億美元的投資後估值，籌集超過20億美元資金。這家中國公司最初曾與投資者討論過200億美元的目標，但為了迎合市場需求，最終下調了預期。可靈AI已引 起其他一些專注於亞洲投資公司的初步興趣。



知情人士稱，談判仍處於早期階段，無法保證最終會按現有條款達成協議。如果協議最終達成，這將是泛大西洋投資在中國競爭激烈的生成式AI領域一次罕見的投資。這家美國私募股權投資公司是字節跳動的早期支持者，並因對Meta Platforms Inc﹒和Uber Technologies Inc﹒的早期投資而聞名。



泛大西洋投資的代表不予置評，快手發言人則沒有未回應置評請求。(bi)