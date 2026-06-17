17/06/2026 12:02

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▷ 推出AI健康應用「螞蟻阿福」串聯5000家醫療機構

▷ 支付寶AI智能體完成3億筆支付交易 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》螞蟻集團發表2025年度的可持續發展報告。當中披露，集團去年研發投入達到創紀錄的350.3億元人民幣，連續4年研發投入佔營收比例逾10%。螞蟻集團研發投入領域主要集中在於基座人工智能(AI)大模型、AI賦能的支付和生活服務，以至AI推動的健康服務。報告指，近期螞蟻集團密集發布開拓人工智能的進展，並達成多項成果，包括:截至今年2月，原生AI健康應用「螞蟻阿福(AQ)」用戶數突破1億。截至2025年底，螞蟻阿福串聯中國內地逾5000家醫療機構，並有約2000名醫生在螞蟻阿福內開設自己的「AI分身」，提供7x24小時在線服務。本周剛發布AI版支付寶「阿寶」，逐步協助約10億名支付寶用戶，能透過AI智能體更容易獲取上萬種服務。「阿寶」已啟動邀請測試，逐步向所有用戶開放和迭代。截至今年5月，支付寶已完成3億筆AI智能體支付。螞蟻集團具有全棧AI原生支付體系，除了有面向消費者的AI付和AI錢包，也有為企業提供解決方案的AI收和Token Pay。此外，2025年內，螞蟻集團投入研發百靈大模型家族和靈波具身基座模型，包括開源了Ling -1T系列萬億參數大語言模型，並在今年1月開源發布4款具身智能核心模型。在綠色低碳方面，螞蟻集團已連續5年實現營運排放碳中和，2025年範圍一、範圍二絕對碳排放量較基準年排放下降55.32%，繼續堅持2030淨零排放目標。(bi)