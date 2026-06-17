17/06/2026 19:42

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，美國公布申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社17日專訊》英倫銀行公布議息結果，及美國公布申請失業救濟金人數，料為周四（18日）市場焦點。



*瑞士及挪威央行公布議息結果，英國公布失業率*



各國重要經濟活動方面，歐洲理事會會議舉行（至19日）。周四本港時間7:50am，日本央行發布4月27-28日貨幣政策會議記錄。3:30pm，瑞士央行發布貨幣政策評估並舉行新聞發布會。4:00pm，挪威央行公布利率決議及貨幣政策報告。晚上7:00pm，英倫銀行公布利率決議，並在決議公布後發布會議記錄。8:15pm，歐洲央行執委連恩在德意志銀行論壇參加主題為「不確定環境下的貨幣政策制定」的會議。



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），英國公布5月失業率。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由179.5萬降至179萬；首次申請失業救濟金人數料由22.9萬降至22.5萬。10:00pm，美國公布4月領先指標；5月領先指標料維持於0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:東方傳媒集團(00018)、結好控股(00064)、大昌微綫集團(00567)、上諭集團(01633)、穎通控股(06883)等。(wa)