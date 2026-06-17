17/06/2026 10:48

【ＡＩ】平安好醫生(01833)升級平安智享家醫AI醫生服務

《經濟通通訊社17日專訊》平安好醫生(01833)升級AI醫生服務－平安智享家醫，並已全面接入平安金管家、平安好車主、平安口袋銀行、平安樂健康等平安集團旗下多個核心應用程式，服務可觸達9000萬月活用戶。



公司稱，升級後的平安智享家醫，以平安醫博通大模型為技術基礎，聯動平台「到線、到院、到家、到企」醫療健康服務網絡。用戶無需另行下載獨立應用程式或小程式，即可於平安系保險、銀行、車主等高頻生態端口一鍵使用相關服務。



在就醫服務方面，平安智享家醫聯動逾3500名簽約三甲醫院專家、超過5100家合作醫院及 24 萬家品牌連鎖藥房，提供精準分診、專家預約、就醫陪診、住院協助等一站式服務；同時支援應急藥品最快1小時送達，以及上門護理、居家康養、產後修復等到家服務。(rh)