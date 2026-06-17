17/06/2026 11:34
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報2.96厘，見五個月高位
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.95905厘，見五個月高位，升10.762基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.98815厘，升8.654基點。
隔夜息報2.81厘，升24.488基點；一周拆息升40.571基點，報2.8厘，兩周則升54.791基點，報3.03708厘。長息方面，六個月拆息升5.542基點，報3.06137厘，一年期則升2.428基點，報3.26357厘。
港元匯價今日在7.8336-7.8313之間上落，最新報7.8330。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.81厘，升24.488基點；一周拆息升40.571基點，報2.8厘，兩周則升54.791基點，報3.03708厘。長息方面，六個月拆息升5.542基點，報3.06137厘，一年期則升2.428基點，報3.26357厘。
港元匯價今日在7.8336-7.8313之間上落，最新報7.8330。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.81
|+24.488
|一周
|2.8
|+40.571
|兩周
|3.03708
|+54.791
|一個月
|2.95905
|+10.762
|兩個月
|2.96673
|+8.399
|三個月
|2.98815
|+8.654
|六個月
|3.06137
|+5.542
|一年
|3.26357
|+2.428
資料來源：香港銀行公會