17/06/2026 08:58

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕Arif Husain指聯儲局擬縮表及減少前瞻指引

▷ 聯儲局2025年底結束量化緊縮計劃

▷ 縮表政策與政府低利率目標存潛在矛盾 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain指，在參議院確認聽證會上，聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)主張對央行管理貨幣政策的方式作出結構性調整。他提出的目標包括縮減聯儲局接近七萬億美元的資產負債表，以及取消點陣圖和其他形式的前瞻指引。自環球金融危機以來，大規模量化寬鬆、大量流動性注入及前瞻指引，有助穩定通脹預期，並壓低利率、信貸及股票市場的波動。中長期而言，若聯儲局逐步減少使用這些政策工具，或會帶來更廣泛的後果，推高隱含及實際市場波動的平均水平。隨著聯儲局考慮縮減資產負債表及減少前瞻指引，投資者或需為一個不同的市場環境作準備。這個環境的特點可能是更高的不確定性、波動率不再如過去般受到壓抑，以及資產價格對經濟數據和政策發展更為敏感。過往受惠於環球金融危機後低波動環境的策略，未來數年或會面對更大挑戰。*利率市場或對經濟數據、政策訊號及通脹預期變化更敏感*聯儲局若重新推動縮減資產負債表，尤其是在其於2025年底結束最新一輪量化緊縮計劃後，或會促使市場重新評估波動率長期下行的預期。取消包括點陣圖在內的前瞻指引，亦可能產生類似影響，使聯儲局的貨幣政策前景變得較不清晰，並擴大市場可能出現的結果範圍。點陣圖有助降低市場對極端政策結果的預期。若投資者得到的政策指引減少，對聯儲局反應函數的能見度亦會下降，利率市場或會對經濟數據、政策訊號及通脹預期變化變得更加敏感。縮減聯儲局資產負債表的取向，亦可能與政府希望利率盡量維持低位的目標並不完全一致。透過政策干預或監管壓低收益率，可能扭曲政府債券市場，並令波動率低於原本應有的水平。聯儲局縮減資產負債表的取向與政府維持較低利率目標之間的潛在矛盾，可能在中期及更長時間內推高市場波動。波動或會首先在利率市場顯現，其後擴散至信貸市場，最終亦可能波及股票市場。過去十多年，波動率下行或受抑制，支撐了不少成功的投資策略。未來十年的市場環境未必會重演過去十年的格局。投資者或需重新評估高度依賴環球金融危機後低波動環境延續的策略。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。