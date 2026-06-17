17/06/2026 09:00

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 保德信預測聯儲局2024年加息三次，每次25基點

▷ 預期2027年減息三次，2028年再減一次至3.375%

▷ 美國2024年實質GDP增長預測2.3%，由AI投資等推動 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》保德信(PGIM)副主席兼首席全球經濟師Daleep Singh及保德信首席美國經濟師Robert Sockin指，美國經濟持續強勢，增長高於趨勢水平、通脹高於目標，加上勞動市場逐步回暖，均顯示聯儲局政策取向或將轉為更偏鷹派。基於此，保德信已調整對聯儲局的政策預測，現預期今年將加息三次，每次25個基點。不過，今輪加息周期或相對短暫。展望未來，預計聯儲局將於2027年減息三次、每次25個基點，並於2028年再作最後一次減息，令最終利率水平降至3.375%，較目前政策利率略低。*美國經濟展現強勁韌性，通脹風險仍偏向上行*美國經濟持續展現強勁韌性，預期今年實質GDP增長為2.3%，經濟表現繼續高於長期趨勢。美國經濟的相對優勢主要由人工智能(AI)投資熱潮、財富效應帶動消費，以及財政刺激措施所推動。退稅金額高於正常水平，加上失業率仍處低位，持續支撐消費者，並抵銷能源價格上升帶來的衝擊。在AI生態系統推動下，金融資產價格上升所帶來的正面財富效應，亦持續為高收入群體的消費提供動力。高通脹仍具上行風險。截至4月，美國整體個人消費支出(PCE)通脹按年升至3.8%，最新一輪升幅主要受能源價格上升影響。即使是剔除食品及能源價格的核心PCE通脹，亦處於3.3%偏高水平。猶幸根據5月消費者物價指數(CPI)反映，伊朗衝突帶來的壓力尚未體現於核心物價。然而，通脹風險仍偏向上行，其中較令人憂慮的是，反映消費通脹「上游壓力」的領先指標，如生產者物價指數，依然強勁。*美國勞動市場回暖，聯儲局立場明顯轉趨鷹派*美國勞動市場正處於穩定與加速之間，並逐步偏向後者。值得注意的是，過去三個月新增非農就業人數每月平均達18.8萬人，較2025年約每月1萬人顯著增速。雖然薪資增長及離職率等其他指標尚未顯示勞動市場明顯升溫，但隨著當前招聘活動回升，預期這些數據未來將陸續反映。過去數周聯儲局的政策訊號明顯轉趨鷹派，尤其在沃什(Kevin Warsh)出任主席後，轉向更為顯著。一個月前，部分官員仍提及利率將逐步下調，但此表述現已大致消失。現時愈來愈多官員開始討論加息的可能性，甚至在不少情況下擴大觸發加息條件的標準。沃什上任聯儲局主席後的政策立場，一直是過去數月市場關注的焦點。他將會堅持局方應以加息應對供給面衝擊，抑或在通脹趨勢逐步改善下，讓利率慢慢回落？鑑於過去數月經濟形勢迅速轉變，預期前者將佔主導。即使核心通脹數據優於預期，通脹仍遠高於聯儲局目標，沃什或需在上任初期展現類似沃爾克時刻(Volcker Moment)的果斷行動，以鞏固政策公信力並推動通脹回落至2%的目標。最大的變數及風險在於沃什的加息決策能否獲得政治層面上的支持。若加息被定義為應對供給面通脹及近期長期美債孳息率上升的「預防性措施」，相信相關政策仍有推行空間。*加息或對企業盈利構成壓力，惟美元有望走強*利率政策對風險資產的影響較為複雜。在保德信此前的聯儲局減息預測情境中，曾預計信用利差將溫和擴大，主要反映通脹預期升溫及長期利率上升所帶來的金融狀況收緊。雖然收緊效應將逐步減弱，但政策利率上升亦意味融資成本增加，或對企業盈利構成壓力，並可能推動利差擴闊。關鍵在於，在美國經濟基礎仍然穩健的背景下，聯儲局果斷應對通脹的政策立場有助穩定市場信心，並有助限制利差擴大的幅度。相比之下，聯儲局收緊政策對市場最明確的影響，是美元有望走強。保德信此前曾預期，在政策轉向寬鬆、政策不確定性上升及通脹預期升溫的情況下，美元將面臨壓力。然而，隨著聯儲局重拾政策主導權，加上美國經濟基本面穩健、對能源衝擊的承受能力較強，美元兌主要貨幣升值的機率更高。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。