17/06/2026 17:58

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕Blerina Uruci預期聯儲局6月會議維持利率不變

▷ 政策聲明不暗示寬鬆，近期就業數據支持移除寬鬆傾向

▷ 沃什或談溝通改革，普徠仕預測美經濟擴張但關注通脹風險 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)美國首席經濟學家Blerina Uruci就6月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議發表前瞻觀點。她指，今次將是新任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)主持的首次會議，市場將可從其記者會發言中更了解其政策重點。不過，短期政策影響料將有限。預期聯邦基金利率將維持不變，政策聲明亦會較為簡短，並不會暗示未來傾向寬鬆的政策指引。這與聯儲局主席沃什希望淡化前瞻指引的取態一致，同時亦有助回應近期反對寬鬆傾向的FOMC鷹派委員。因此，預期今次政策決定不會出現異議。展望未來，新一輪經濟預測料會顯示今年及明年的利率中位數路徑略為上移，以反映能源價格高企帶來的通脹上行風險增加。此外，2025年第四季《就業及工資季度普查》(QCEW)數據顯示，去年非農就業人數略為上修，而近期就業數據亦高於預期，反映勞動市場風險更趨平衡。這亦支持聯儲局在當前政策聲明中移除寬鬆傾向。預期沃什亦會在記者會上談及其改革聯儲局溝通方式及資產負債表策略的願景，但這只會是相關工作的起點，而非完整交代未來政策方向。*料美國經濟持續擴張，惟仍需關注通脹及政策不確定性*在此背景下，預期聯儲局今年或將維持利率不變。雖然市場仍然聚焦減息可能性，但美國經濟增長具韌性，加上通脹壓力仍未消退，意味政策制定者可能會保持耐性。事實上，若通脹意外升溫，進一步收緊政策的風險或較不少投資者目前預期為高。當前環境亦支持普徠仕的觀點，即隨著較強增長及持續通脹重新成為市場主導因素，美國國庫券孳息率或會上升。同時，在相對增長較強及實質孳息率較高的支持下，「美國例外論」再度升溫，改善美元的前景。整體而言，普徠仕的基本預測仍是美國經濟持續擴張。需求具韌性、生產力改善，以及由人工智能推動的強勁投資周期，均為增長提供建設性背景；不過，通脹及政策不確定性仍是需要密切關注的重要風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。