17/06/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升12點子，報6.8096
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8096，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約530點，上個交易日報6.8108。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8096
|-12.00
|1歐元/人民幣
|7.8776
|+140.00
|100日圓/人民幣
|4.2346
|-49.00
|1港元/人民幣
|0.8695
|+1.30
|1英鎊/人民幣
|9.1099
|+84.00
|1澳元/人民幣
|4.7944
|-17.00
|1紐元/人民幣
|3.9557
|+35.00
|1新加坡/人民幣
|5.2925
|+24.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5616
|+163.00
|1加元/人民幣
|4.8450
|-15.00
|1人民幣/林吉特
|0.5989
|+27.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7305
|+91.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3844
|-5.00
|1人民幣/韓元
|223.2400
|-48.00