17/06/2026 14:43

【ＡＩ】微信支付發布AI專屬卡，用戶可通過智能體對話完成消費

《經濟通通訊社17日專訊》微信支付正式發布「AI專屬卡」，用戶可以在與智能體的對話中提出消費需求，體驗從智能推薦到下單支付的自動化消費。目前，微信支付AI專屬卡已接入騰訊桌面辦公效率智能體WorkBuddy，未來將面向更多符合接入規範的智能體平台開放。



據介紹，用戶可在WorkBuddy的「專家」頁面召喚「美團生活助手」。比如說一句「附近有什麼好吃的團購」，WorkBuddy便會基於位置和偏好推薦團購清單；用戶選定後，綁定AI專屬卡並充值，然後由AI發起支付、在手機端確認，從AI專屬卡完成扣款，到店出示核銷即可使用。



在安全性方面，AI專屬卡並非通過獲取帳戶密碼等信息直接提款，而是由用戶為AI智能體在微信零錢中單獨開通一張「專屬卡」，並自行將資金轉入其中，AI智能體將在用戶設定的範圍內、經用戶許可後完成購買與消費。此外，AI專屬卡與微信支付主帳戶完全隔離，Agent中的所有消費僅能使用專屬卡餘額。(wn)