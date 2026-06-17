17/06/2026 17:32

【ＡＩ】國務院：強化AI就業創造效應，推動彈性就業

《經濟通通訊社17日專訊》國務院印發《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，明確了「十五五」時期深入實施就業優先戰略、促進高質量充分就業的思路目標、重點任務和政策舉措，強調投資於物和投資於人緊密結合，以不發生規模性失業風險為底線，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長。



《規劃》部署了九方面重點任務，其中提出，適應人工智能發展促進就業創業。深入實施「人工智能+」行動，推動形成更多人工智能應用場景創新、技術成果轉化等創業項目，探索人機協同的新型工作形態，強化人工智能的就業創造效應。推動人工智能賦能就業政策和就業服務。積極用好人工智能發展紅利，更好保障就業和改善民生。



此外，穩定勞動密集產業就業規模，擴大服務業就業容量，推動彈性就業、新就業形態健康發展。(wn)

