17/06/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升4點子，報6.7570

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8096，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約530點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開4點子，報6.7570，上個交易日即期匯率收盤報6.7574。



隨著美伊協議的細節逐漸浮出水面，市場樂觀情緒有所回升，隔夜美元震盪回落。市場人士稱，隨著外部不確定性下降，美元震盪下行，人民幣匯率有望延續穩中有升走勢，重點關注美聯儲議息決議會後聲明，新主席沃什的表態。



招商銀行金融市場部認為，沃什的首秀不僅是一次政策信號的釋放，更可能成為美聯儲溝通方式、政策框架的重要轉折點。市場將高度關注點陣圖是否保留、聲明措辭是否軟化、縮表路徑是否明確，以及沃什在新聞發布會上如何應對關於新通脹指標、AI效應和縮表換降息主張的提問。(jq)