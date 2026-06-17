17/06/2026 11:43
【陸家嘴論壇】外匯局：將新增推出「一攬子」增量政策，發放新一批QDII額度
《經濟通通訊社17日專訊》2026陸家嘴論壇今日上午開幕。國家外匯管理局局長朱鶴新在論壇上表示，近期將新增推出「一攬子」增量政策，全面改革FDI跨境政策，進一步簡化ODI、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批QDII額度。
朱鶴新介紹，2025年，中國實際使用外資超1000億美元，其中，高技術產業佔比約1/3，醫療器械、航空航天業利用外資增速分別達42%和23%。2026年一季度末，境外投資者持有境內股票市值約6000億美元，其中，持有信息技術行業市值超過900億美元。
朱鶴新還指出，下一步將進一步從單項業務便利向經營主體便利轉變，對經營穩健、信用優良的主體給予更高便利度。(jq)
朱鶴新介紹，2025年，中國實際使用外資超1000億美元，其中，高技術產業佔比約1/3，醫療器械、航空航天業利用外資增速分別達42%和23%。2026年一季度末，境外投資者持有境內股票市值約6000億美元，其中，持有信息技術行業市值超過900億美元。
朱鶴新還指出，下一步將進一步從單項業務便利向經營主體便利轉變，對經營穩健、信用優良的主體給予更高便利度。(jq)