17/06/2026 09:08

【ＳｐａｃｅＸ】SpaceX上市3日飆升49%，市值超越亞馬遜躍居全球第五

《經濟通通訊社17日專訊》SpaceX周二（16日）連續第三個交易日上漲，超過亞馬遜成為全球市值第五大公司。



SpaceX股價收漲4.8%，推動其市值升至2.65萬億美元，較亞馬遜高出約80億美元。在該股處於盤中高點時，公司市值一度超過微軟，短暫成為全球市值第四大公司。



部分漲勢源於市場上可供交易的SpaceX股票數量有限，上市首日可流通股份僅約佔總股本的4.2%。



SpaceX股價較每股135美元的IPO發行價已上漲49%，顯示投資者需求持續旺盛，也緩解市場對這宗IPO規模過大，難以被市場消化的擔憂。(rc)