17/06/2026 09:32

【ＡＩ】蘋果將於明年推出帶鏡頭的AirPods及可摺疊iPhone

《經濟通通訊社17日專訊》蘋果公司計劃於2027年底推出配備鏡頭的耳機AirPods，產品將幫助蘋果進軍人工智能設備市場。



知情人士透露，蘋果計劃在推出可摺疊手機以及一款紀念iPhone問世20周年的新機型前後發布配備鏡頭的AirPods。這將是蘋果至今力度最大的新品發布，相關產品有望在新CEO特努斯於9月1日接任後，為蘋果提供增長動力。



知情人士稱，新款AirPods被設計為蘋果首款以人工智能為核心的可穿戴設備。其搭載的計算機視覺鏡頭並非用於拍照或錄影，而是作為傳感器，為Siri提供視覺環境信息。



*20周年版本iPhone預計於2027年底發布*



新iPhone方面，蘋果正在加快研發一款紀念iPhone誕生20周年的新機型，預計於明年年底發布。該產品將採用幾乎覆蓋整個正面的顯示屏，以及向兩側延伸的曲面玻璃設計。



此外，今年推出的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及第一代可摺疊iPhone將搭載代號「Borneo」的A20 Pro處理器。明年推出的標準版iPhone 18則將使用內部代號「Banda」的基礎版A20晶片。(rc)