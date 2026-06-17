17/06/2026 09:42

【ＡＩ】美國商務部長致函Anthropic，警告要限制頂級人工智能模型使用

《經濟通通訊社17日專訊》美國商務部長盧特尼克在一封信中警告Anthropic PBC，如果該公司允許外國公民使用其最先進的人工智能模型，必須事先獲得美國政府批准，否則可能面臨刑事和民事處罰。彭博社獲得這封信的副本。



這封落款日期為上周五（12日）的信函要求Anthropic未經商務部許可，不得向全球任何地區的外國公民提供Fable 5和Mythos 5人工智能模型的訪問權限。



盧特尼克並未說明為何需要實施這些限制，但他在信中引述美國相關法律，指出政府有權對可能被對手軍方用於情報活動的民用技術實施出口管制。



美國商務部發言人拒絕置評。Anthropic發言人建議彭博社查閱該公司關於出口管制問題的文章。(rc)