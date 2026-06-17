17/06/2026 10:44

【ＳｐａｃｅＸ】SpaceX長期投資者紅杉資本力撐太空數據中心，矢言將永久持股

《經濟通通訊社17日專訊》SpaceX長期投資者紅杉資本，強烈支持該公司在太空部署數據中心的雄心，以及其在人工智能領域的雄厚實力。



紅杉資本合夥人Shaun Maguire周二（16日）接受彭博電視採訪，談到SpaceX新型火箭開發計劃時說：「我不明白為甚麼SpaceX不能在首次星艦有效載荷飛行後六個月左右以內，就發射一顆軌道計算衛星。」



Maguire的公司持有SpaceX近1.5%的股份。他概述SpaceX的五層商業模式，發射能力是SpaceX的基礎，其次是通過星鏈互聯網衛星業務實現的連接，地面計算，AI模型，以及未來的軌道計劃。



Maguire表示，他計劃「永遠」持有SpaceX的股份，稱馬斯克正在打造歷史上任何公司都不曾達到的最大型任務和市場。他表示，監管風險是他最主要的擔憂。(rc)