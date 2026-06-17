17/06/2026 10:45

【美國議息】聯儲局新主席沃什將迎來首個重大考驗，聲明措辭備受關注

《經濟通通訊社17日專訊》市場預計聯儲局決策者周三（17日）將維持利率不變，隨著通脹上升並侵蝕消費者購買力，而特朗普繼續施壓降低借貸成本，這次會議對新任主席沃什來說將是一次重大考驗。



新任聯儲局主席沃什首次主持聯邦公開市場委員會會議，一些決策官員愈來愈擔心通脹持續高企，其中一些官員已經闡述可能需要加息的情況，並希望在會後聲明中刪除暗示下一步可能是降息的措辭。



措辭上的調整可能在本周會議上成為現實，這將迫使沃什小心翼翼地權衡。他將不得不應對通脹環境以及同事的意見，使得他更難實現總統的意願。據聯邦基金期貨的定價，投資者預計聯儲局在12月前加息的可能性超過80%。



投資者將密切關注沃什對聯儲局承諾將通脹率恢復到2%目標的支持力度。記者也可能向沃什發問，美伊諒解備忘錄如何影響他對通貨膨脹和美國整體經濟的看法。



摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示：「如果他無法維持債券市場的信心，那將立即產生負面影響，因為更高的風險溢價可能會反映在利率中，這對整體經濟不利。」(rc)