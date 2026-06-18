18/06/2026 17:46

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▷ 信用卡流通量按年增33.4%至2918萬張

▷ 信用卡交易總額按年升13.6%至3113億港元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》香港金融管理局今日公布2026年第1季在香港發行的支付卡的統計資料。支付卡統計資料是根據8家支付卡計劃營運機構的信用卡及/或扣帳卡計劃所發行的信用卡及扣帳卡的季度資料編製而成。金管局在2010年6月開始按照國際慣例，公布支付卡的季度統計資料，以提高香港支付卡業務的透明度。根據季度統計資料，於2026年第1季末，在市面流通的信用卡總數為2918萬張，按季上升7.0%，按年上升33.4%。信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。在2026年第1季，信用卡總交易量為38494萬宗，較上一季減少2.3%，較2025年同期則增加15.8%。2026年第1季的信用卡交易總額為3113億港元，較上一季減少0.1%，與2025年同期比較增加13.6%。交易總額當中，2115億港元(67.9%)為香港消費，903億港元(29.0%)為海外消費，95億港元(3.1%)為現金貸款。扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。在2026年第1季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季減少2.0%至5265萬宗，總額則按季增加1.7%至708億港元。與2025年同期比較，2026年第1季的扣帳卡總交易量減少3.4%，總額減少4.1%。(ul)