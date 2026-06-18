23,924.81
-387.35
(-1.59%)
7,976.04
-167.99
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18/06/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3245，英國4月失業率微跌至4.9%略低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.522
|100.089
|0.433
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.74/78
|160.61/65
|160.63/67
|歐元/美元
|1.1481/85
|1.1504/08
|1.1500/04
|英鎊/美元
|1.3243/47
|1.3281/85
|1.3291/95
|美元/瑞郎
|0.8023/27
|0.8005/09
|0.7995/99
|美元/加元
|1.4120/24
|1.4110/14
|1.4099/03
|澳元/美元
|0.7010/14
|0.7027/31
|0.7011/15
|紐元/美元
|0.5766/70
|0.5779/83
|0.5766/77
|美元/人民幣
|6.7655/59
|6.7621/25
|6.7573/77
|美元/港元
|7.8372/76
|7.8369/73
|7.8356/36
*上述報價只供參考用