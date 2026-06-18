18/06/2026 07:53

【中東戰火】伊朗戰火第111日，特朗普在凡爾賽簽署停火備忘錄，伊朗要求立即解除石油禁令

《經濟通通訊社18日專訊》周四（18日）是伊朗戰火第111日。美國總統特朗普周三（17日），在巴黎凡爾賽宮簽署了旨在結束對伊戰爭的諒解備忘錄，部分共和黨人批評該協議相當於德黑蘭方面的勝利。伊朗外交部則立即要求，必須從即日起解除其石油制裁。



美國官員和伊朗官方媒體證實，美伊雙方以電子方式簽署了備忘錄。但美國官員表示，雖然該文件現已生效，目前尚不清楚霍爾木茲海峽是否已經重開。



據外電引述文件內容，霍爾木茲海峽將迅速重開，且立即給予伊朗石油制裁豁免。有關核問題以及伊朗可能獲得進一步經濟利益的談判將在後續展開。



伊朗外交部發言人Esmail Baghaei在國家電視台表示：「石油制裁必須解除，不僅要在紙面上，還要滿足所有相關條件。」「伊朗必須能夠出售石油，航運和保險不能遇到任何問題，石油銷售收入也必須能夠收到。」(jf)