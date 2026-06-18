18/06/2026 10:07

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▷ 條款涵蓋停火、解除封鎖及經濟援助

▷ 最終協議須經聯合國安理會決議確認 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》綜合美伊雙方媒體報道，美伊諒解備忘錄文本內容包括以下14點：1、伊朗、美國及其在本次戰爭中的盟友，通過簽署本諒解備忘錄，宣布在包括黎巴嫩在內的所有戰線立即並永久停止軍事行動，並承諾今後不再相互發動任何戰爭或軍事行動。最終協議將確認永久性結束所有戰線戰爭，尤其是黎巴嫩，以及本條所涉其他內容。2、伊朗與美國承諾相互尊重彼此的主權與領土完整，並避免干涉對方內政。3、伊朗與美國承諾在最多60天內進行談判並達成最終協議，經雙方同意可延長。4、在簽署諒解備忘錄後，美國將立即開始解除其對伊朗的海上封鎖及任何干擾或阻礙，並在30天內全面結束海上封鎖。此外，美國還承諾在最終協議達成後30天內，從伊朗周邊區域撤出其軍事力量。5、簽署諒解備忘錄後，伊朗將允許商船在僅限60天的時間內，免費且安全地從波斯灣通行至阿曼海。商船通行將立即開始。6、美國承諾將與其地區伙伴，為伊朗的經濟重建與發展提供至少3000億美元的資金。7、美國承諾將在最終協議所規定、經雙方同意的時間表內，終止針對伊朗的所有制裁，包括聯合國安理會決議、國際原子能機構理事會決議，以及所有美國單邊制裁。8、伊朗重申，不會生產或獲取核武器。美國與伊朗已同意根據第7條所規定的時間表，通過雙方商定的機制解決濃縮材料庫存的處理問題，最低限度的處理方式是在國際原子能機構監督下進行現場稀釋。9、伊朗與美國同意，在達成最終協議之前維持現狀。伊朗將在其核計劃方面維持現狀，而美國不會對伊朗實施任何新的制裁，也不會在該地區部署更多軍事力量。10、美國承諾，在簽署本諒解備忘錄後立即為伊朗原油、石化產品及其衍生品出口，以及包括銀行交易、保險、運輸等在內的所有相關服務提供由財政部簽發的豁免，直至制裁終止。11、美國承諾，通過執行本諒解備忘錄，使伊朗所有受限制或被凍結的資金和資產完全恢復可使用狀態。12、伊朗與美國同意建立一個執行機制，以監督本諒解備忘錄的順利實施以及未來對最終協議的遵守情況。13、在簽署本諒解備忘錄後，並以備忘錄第1、4、5、10和11條的啟動與持續執行為前提，伊朗與美國將專門就其餘條款展開最終談判。14、最終協議將通過聯合國安理會的一份具有約束力的決議予以確認。(jf)