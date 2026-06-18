18/06/2026 13:00

【外圍經濟】德國工業就業人數降至660萬人，為十年來最低水平

《經濟通通訊社18日專訊》德國經濟研究所(IW)周四（18日）發布的一項研究顯示，2025年德國工業就業人數降至10年來的最低點，僅為660萬人。



下降並非由雇主解雇人數增加所致，而是由於雇主減少空缺職位和招聘新員工。委托IW開展這項研究的貝塔斯曼基金會勞動力市場專家Luisa Kunze表示：「新雇員數量的減少是對未來就業趨勢的一個預警信號。」



自2014年以來，工業在整體勞動力市場中的佔比已從22%降至19%，加劇了關於德國「去工業化」的爭論。



該研究指出，由於工業企業相對於其他行業的工資優勢在10年內大致減半，對員工的吸引力已有所下降。(jf)