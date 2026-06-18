18/06/2026 16:13

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▷ 政府效率排名第二，商業法規及稅務政策全球第一

▷ 政府發言人指將制定五年規劃對接國家「十五五」規劃 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》國際管理發展學院發布《2026年世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名連續三年上升，今年躍升至全球第二位，為自2019年以來最高。在年報四個競爭力因素中，香港「政府效率」排名第二，「營商效率」排名第三；「基礎建設」及「經濟表現」分別位列第八及第十一。多個子因素表現突出，「稅務政策」及「商業法規」均排名全球第一；「金融」排名第二；「國際貿易」、「國際投資」、「管理方式」及「教育」同列第三；「公共財政」及「基本基礎設施」排名第四。政府發言人表示，年報再次肯定香港為全球最具競爭力經濟體之一，排名延續自2024及2025年以來的上升軌道。「政府效率」續列全球第二，反映特區政府持續推動自由開放、穩定、可預期及營商友善的經濟政策，亦反映國際間對香港法律及監管環境的信任；「營商效率」獲評世界第三，則反映金融業蓬勃生態為產業發展提供有力支持，以及香港與國際最佳標準無縫對接的商業做法及營商環境。發言人指出，在地緣政治格局急速演變下，香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界，以穩健制度、開放市場及持續創新投入，成為兼具安全與增長機遇的「價值樞紐」。近期國際貨幣基金組織對香港的正面評價，以及主要信用評級機構確認香港信貸評級及「穩定」展望，均與年報成績相互呼應。發言人續稱，香港正全力制定首份五年規劃，積極對接國家「十五五」規劃，在國家堅實支持下，特區政府將與社會各界共同努力，全面強化「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，更好融入及服務國家發展大局，實現高質量發展，為市民、企業及全球投資者創造新機遇。(ul)