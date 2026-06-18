18/06/2026 09:06

港交所旗下LME聯手上期所，10月推「上海熱軋卷板」美元期貨合約

《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所簽訂結算價授權合作協議，將於LME推出全新期貨合約「LME上海熱軋卷板合約」，為海外市場參與者提供使用上期所熱軋卷板合約價格的便利。



該合約實行美元計價、現金交割，結算價格以上期所熱軋卷板期貨結算價為基準，匯率轉換及定價管理由LME姊妹公司CPAL負責。



LME計劃今年10月推出該合約，具體上市時間待監管機構確認。



LME主席John Williamson表示，是次合作對兩地市場屬令人振奮的進展，中國以外的企業可更便捷地參與全球流動性最佳的大宗商品合約之一，同時享有LME現金交割合約的便利，協議將進一步完善LME現金交割鋼材合約產品體系，強化與全球最大金屬生產國及消費國的聯繫。



上期所理事長田向陽指出，中國鋼鐵產業規模龐大、基礎紮實，期貨市場運行規範、發展成熟。是次合作將進一步吸引全球鋼鐵企業與金融機構參與價格形成，持續提升內地鋼鐵期貨合約的國際影響力。(ul)