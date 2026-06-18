18/06/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美伊簽諒解備忘錄，美聯儲議息按兵不動，三新股接力登場招股

【要聞盤點】



1、美國股市周三(17日)先升後倒跌，道指收市急挫逾500點。三大主要指數早段向上，道指一度升逾270點，惟聯儲局公布議息決議後走勢明顯轉弱，道指收市跌507.12點，或0.98%，報51492.55點；標指跌91.25點，或1.21%，報7420.1點；納指跌354.69點，或1.34%，報26021.66點。大型科技股成為大市回調的核心推手，Meta(US.META)大跌5.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，微軟(US.MSFT)跌3.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.5%。中國金龍指數跌70點。日經指數開報70413點，跌115點。



2、特朗普周三簽署美伊諒解備忘錄，據《彭博》及華府官員概述的版本，霍爾木茲海峽將迅速重開。特朗普稱美伊60天談判期限並非硬性截止日期



3、美國聯儲局公布最新議息結果，如市場廣泛預期按兵不動，利率維持在3.5厘至3.75厘區間。不過，「點陣圖」釋放偏鷹訊號，在19名委員中，9名預計今年稍後將會加息。



4、新任聯儲局主席沃什表示本人並未提交利率預測「點陣圖」，並宣告局方放棄前瞻指引，稱提供點陣圖對執行貨幣政策毫無裨益，聯邦公開市場委員會(FOMC)亦不認為施政應受單一利率預測所掣肘。



5、美國最新公布的5月份零售銷售按月錄得0.9%增長，大幅高於市場原先預期的0.5%；至於4月份的增幅，則由初值的0.5%微幅下修至0.4%。剔除汽車、汽油、建築材料及餐飲服務等波動較大的5月份核心零售銷售按月上升0.7%，反映期內民眾的實際消費意慾依然高企。



6、美國最大商業原油儲存中心庫欣的原油庫存降至2014年以來最低水平。國際能源署表示，伊朗戰爭對全球石油需求的衝擊料遠比預期嚴重，預計明年市場重返供應過剩。



7、阿聯酋計畫加速建設替代出口通道，力爭不再依賴霍爾木茲海峽。



8、七國集團領導人達成共識，計畫到2030年將稀土的單一進口來源占比控制在不高於60%的水平，以降低對中國的依賴。



9、中國規範外賣平台補貼行為，指出不得強制平台內經營者參加補貼活動或者承擔補貼成本



10、蘋果據悉準備2027年春季推出第二代iPhone Air，以提升這款超薄機型的吸引力。新機型可能增加一枚後置攝像頭用於超廣角拍攝。另外，蘋果執行長庫克接受《華爾街日報》採訪時表示，計畫提高產品售價以抵消記憶晶片的成本。



11、禮邦醫藥-B(09637)今日至下周三(24日)招股，每股作價22.6元，每手100股，入場費2282.79元。預期於周一(29日)掛牌騰訊、新加坡GIC等基投入股；



白鴿在線(02672)今日至下周三(24日)招股，每股作價介乎15.6元至20.28元，每手200股，入場費4096.91元。預期於周一(29日)掛牌，GLY New Mobility等兩家基石認購；



光電互連產品提供商海光芯正(01191)今日至下周三(24日)招股，每股作價114元，集資最高約15.31億元，每手50股，入場費5757.48元。預期於周一(29日)掛牌，瑞銀、易方達基石認購。



【焦點股】



本地地產股：新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、九龍倉置業(01997)

- 點陣圖顯示半數決策者預計今年至少升息一次，市場押注10月加息



聯想集團(00992)

- 擬發行20億美元零息可換股債溢價47%轉股同步回購舊債及股份



平台股：美團(03690)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)

- 中國規範外賣平台補貼行為，禁止強制經營者參與或承擔成本



蘋概股：比電(00285)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果準備2027年春季推出第二代iPhone Air



稀土股：中國稀土(00769)、五礦稀土(00776)、北方稀土(04339)

- 七國集團計劃到2030年將稀土單一進口來源占比控於60%以下



量化派(02685)

- 收購持內地ICP牌照公司，擬推電商平台提供健康生活產品



上海電氣(02727)

- 附屬斥2億元人民幣收購昂華自動化100%股權，拓展鋰電智能裝備



申萬宏源(06806)

- 申銀萬國期貨擬吸收合併宏源期貨



豐盛控股(00607)

- 去年股東應佔虧損降至1億元人民幣不派息，今早復牌



中國高速傳動(00658)

- 去年扭虧為盈賺2.1億元人民幣不派息，今早復牌



【油金報價】



紐約期油下跌1.04%，報75.99美元/桶



布蘭特期油下跌0.38%，報78.66美元/桶



黃金現貨上升0.43%，報4277.19美元/盎司



黃金期貨下跌1.99%，報4294.75美元/盎司