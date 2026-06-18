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18/06/2026 15:08
紐元兌美元報0.5791，新西蘭首季GDP按年升1.5%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
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最新美元匯價
|貨幣名稱
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
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|歐元/美元
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|0.7011/15
|紐元/美元
|0.5789/93
|0.5788/92
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|美元/人民幣
|6.7610/14
|6.7628/32
|6.7573/77
|美元/港元
|7.8372/76
|7.8367/71
|7.8356/36
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