18/06/2026 12:02

【ＡＩ】商湯獲Gartner評為全球生成式視覺AI「技術創新者」

《經濟通通訊社18日專訊》Gartner發布視覺AI報告《Emerging Tech: AI Vendor Race: Tech Innovators Shaping AI Vision Intelligence Solutions》，商湯(00020)獲評為2026年全球生成式AI電腦視覺(GenAI CV)「前沿技術創新者」，與多家全球科技公司並列。



報告指出，商湯憑藉領先的多模態基礎模型為核心，推動「空間治理」技術發展，並透過3D模擬及視覺AI技術，實現即時數碼孿生及提升營運效率，突顯公司在新一代視覺AI領域的創新能力。



隨著生成式AI、多模態基礎模型、視覺語言模型(VLMs)及空間智能技術的興起，Gartner報告指出，視覺AI正由傳統「影像識別」升級至具備語意理解，即時推理，及行動能力的智能系統(VLA)。在這一轉型過程中，企業需從雲端為主的架構，轉向邊緣原生(edge-native)部署，以提升即時決策能力並降低成本，相關轉型已成為全球科技企業的重要競爭方向。(bi)