18/06/2026 12:42

【美國議息】金管局:美息變化對香港利率環境有所影響，籲市民需充分考慮及管理利率風險

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局公布維持聯邦基金利率目標區間於3.5至3.75厘。香港金管局表示，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的聲明表示通脹仍處於較高水平，反映委員會對通脹前景的關注。



金管局指，香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。



金管局又指，美國息率的變化將取決於通脹走勢、就業市場情況和其他經濟數據，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bi)