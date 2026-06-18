18/06/2026 19:56

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐元區6月22日22:00公布消費者信心指數

▷ 日本5月19日7:30公布CPI，德國同日14:00公布PPI

▷ 香港多家公司5月19日至26日公布業績，部分持股解禁 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》歐元區公布消費者信心指數，料為下周一（22日）市場焦點。各國沒重要經濟活動。數據方面，周五（19日）7:30am（本港時間．下同），日本公布5月消費者物價指數，年率升幅料由1.4%擴大至1.5%。2:00pm，德國公布5月生產者物價指數，月率升幅料由1.2%收窄至0.7%，年率升幅料由1.7%擴大至2.5%。下周一10:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數。在本港，明日公布業績的公司有:神通機器人教育(08206)等。下周一公布業績的公司有:冠亞商業集團(00104)、HYPEBEAST(00150)、經濟日報集團(00423)、南旋控股(01982)、醫渡科技(02158)、健倍苗苗(02161)、北森控股(09669)等。下周二（23日）公布業績的公司有:寶光實業(00084)、安全貨倉(00237)、有利集團(00406)、域能控股(00442)、怡邦行控股(00599)、環科國際(00657)、海峽石油化工(00852)、中港照相(01123)、南南資源(01229)、百樂皇宮(02536)、雅各臣科研製藥(02633)、金至尊集團(02882)、智中國際(06063)、永順控股香港(06812)等。下周三（24日）公布業績的公司有:金山科技工業(00040)、震雄集團(00057)、蒙古能源(00276)、港仔機器人(00370)、興勝創建(00896)、嘉利國際(01050)、萬保剛集團(01213)、香港信貸(01273)、耀才證券金融(01428)、環聯連訊(01473)、友聯國際教育租賃(01563)、歐化(01711)、美亨實業(01897)、金石控股集團(01943)、譽燊豐控股(02132)、宏基資本(02288)、中國動向(03818)等。下周四（25日）公布業績的公司有:遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、大昌集團(00088)、國際商業結算(00147)、中國農產品交易(00149)、莎莎國際(00178)、建生國際(00224)、冠忠巴士集團(00306)、金寶通(00320)、維他奶國際(00345)、六福集團(00590)、開明投資(00768)、位元堂(00897)、AEON信貸財務(00900)、波司登(03998)等。下周五（26日）公布業績的公司有:凱聯國際酒店(00105)、慕詩國際(00130)、英皇國際(00163)、大凌集團(00211)、香港通訊國際控股(00248)、迪臣發展國際(00262)、天德地產(00266)、景福集團(00280)、莊士中國(00298)、元亨燃氣(00332)、美建集團(00335)、中國燃氣(00384)等。此外，明日智匯礦業(02546)、希迪智駕(03881)等將有基石投資者持股解禁，下周一明基醫院(02581)將有基石投資者持股解禁。(wa)