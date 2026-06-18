18/06/2026 10:28

【美國議息】嘉信理財：聯儲局按兵不動，通脹壓力持續影響

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯邦儲備局於香港時間周四公布議息結果。嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，美國聯儲局維持利率在3.5%至3.75%不變，是連續第四次按兵不動。這亦是新任主席沃什上任後的首次議息決定，標誌著作為央行的重要過渡，再次確立聯儲局堅持數據為本的方針，為尤其是債市投資者帶來一定程度的安心。



林長傑指出，上周公布的通脹數據顯示，5月消費者物價升至4.2%。地緣政治正更明顯地影響經濟前景，能源價格仍是主因，反映霍爾木茲海峽供應持續受阻。市場與決策者所面對的主要問題是這次衝擊會維持多久。歷史上，能源主導的通脹往往隨著供應恢復而回落；但若阻斷再持續下去，則可能引發工資、預期及更廣泛價格變動的次輪效應風險。這令聯儲局陷入兩難局面，通脹進一步高於目標水平，但若因外部衝擊而收緊政策，則可能對增長造成不必要壓力。



林長傑提及，短期而言，該行預料聯儲局將保持審慎，政策或會繼續按兵不動，直至有更明確的證據顯示通脹壓力已不可扭轉。儘管部分市場人士曾預期領導層更換會帶來方向轉變，但在這個背景下，新主席於短期內難以讓政策寬鬆。(bn)