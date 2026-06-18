18/06/2026 10:30

【美國議息】摩根資管許長泰：料今年美聯儲不會調整利率

《經濟通通訊社18日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，在凱文．沃什(Kevin Warsh)首次以聯儲局主席身份主持的會議上，FOMC一致決定將聯邦基金目標利率區間維持在3.50-3.75%。對於一位市場原本預期急於降息、但通脹仍高於目標的主席而言，這是一次紀律嚴明的初次亮相。



許長泰指出，該行仍維持今年聯儲局不會調整利率的預期，因為在當前政策利率水平下，委員會似乎樂於保持耐心。由於初步解讀可能被視為偏鷹派，債券殖利率上升而股市下跌。總體而言，儘管在沃什的新體制下聯儲局可能出現變革，但央行維護物價穩定與充分就業的雙重使命，以及將聯邦基金利率作為主要政策工具的做法，看來依然穩固。



許長泰表示，該行預期亞洲市場初期將跟隨美國，對利率走高的風險作出反應。然而，隨著美國與伊朗達成協議的可能性浮現，投資者會將聯儲局的鷹派立場解讀為預防性措施，這應有助於逆轉美元強勢，並對亞洲股市形成較有利的支撐。(bn)